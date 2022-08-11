Новосибирские власти ищут инвестора для обувной фабрики в Бердске

Фабрика приостановила работу с 1 августа.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новосибирские власти ищут инвесторов, которые могли бы приобрести обувную фабрику в Бердске. Та приостановила свою работу с 1 августа из-за финансовый проблем.
— Это проблема, которой мы занимаемся на региональном и на федеральном уровне. Сейчас некоторые компании уже интересуются состоянием дел. Надеюсь, в скором времени найдется инвестор, который действующее производство, которое работало долгие годы, приобретет и запустит, — сообщил во время пресс-конференции министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.
Одним из инвесторов может стать белорусский концерн легкой промышленности. К нему уже обратились региональные власти, чтобы тот рассмотрел актив и возможность его приобретения.
Также Гончаров пояснил, что финансовые проблемы обувной фабрики связаны в первую очередь с ошибками компании при ведении финансово-хозяйственной деятельности. Та недостаточно эффективно работала с банками. Как итог компании пришлось сократить расходы и полностью пересмотреть свое взаимоотношение с кредиторами.
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