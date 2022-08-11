В новосибирском метро начали чаще ходить поезда

В Новосибирске поезда в метро начали ходить чаще.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Поезда в новосибирском метро стали ходить чаще. Это связано с возвращением к стандартному графику работы подземки, рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь МУП «Новосибирский метрополитен» Владимир Кузменкин.
Метрополитен начал работать в обычном режиме с 8 августа.
− Всего лишь одну неделю метрополитен работал по другому графику. Пассажиропоток был меньше, поэтому интервалы движения поездов увеличили. Но разница была незначительная, всего в одну минуту, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск Владимир Кузменкин.
В утреннее и вечернее время интервал составляет 3 – 3,5 минуты. Днем поезда ходят каждые 5 − 5,5 минут.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в метро Новосибирска появятся пятивагонные составы.
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