Охотникам разрешили убить медведя, который вырвал корове позвоночник в Новосибирской области

Медведь задрал корову под Новосибирском. Фото: предоставлено пресс-службой Минприроды НСО.

Свирепый медведь в Новосибирской области вырвал корове позвоночник. Охотникам на три дня выдали разрешение на его отстрел в Чебаковском сельсовете Северного района. Стрелять можно только из охотничьего ружья.

Как уточнила КП-Новосибирск пресс-секретарь министерства природных ресурсов и экологии Рината Чуприна, медведь напал на двух коров. Вторая осталась жива, она вернулась в деревню.

– Когда создается угроза для жизни людей, пишется приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. А если бы рядом с коровой был пастух? – добавила Рината Чуприна.

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