В Новосибирской области на фасадах зданий появятся памятные муралы с портретами участников спецоперации на Донбассе

В Новосибирской области на фасады зданий нанесут портреты участников спецоперации на Донбассе. Фото: правительство НСО

На фасадах домов в Новосибирской области будут рисовать портреты местных жителей, которые принимали участие в спецоперации на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Стены городских зданий украсят памятные муралы. Это изображения, нанесенные в крупном формате на фасады домов.

Речь идет о проекте «Герои #Своих Не Бросаем». Проект реализуется при поддержке правительства региона совместно с благотворителями.

− Это очень важно для увековечения памяти наших воинов, отдавших жизни за то, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик жили под мирным небом, – отметила заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

Муралы продолжат рисовать при поддержке правительства Новосибирской области, органов местного самоуправления и благотворителей. Внести свои предложения смогут все жители региона, кому небезразличен данный проект.

Военно-мемориальные мероприятия проводят по всей стране. На фасады домов наносят портреты героев, а улицам и скверам присваивают имена погибших в ходе спецоперации военнослужащих.

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