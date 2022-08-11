Застройщик потребовал от мэрии Новосибирска 27 миллионов рублей за задержку строительства

В Новосибирске застройщик подал иск к мэрии на 27 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой» подал иск к мэрии Новосибирска о взыскании убытков в размере 27 миллионов 291 тысячи и 430 рублей. Информацию об этом опубликовали в картотеке дел Арбитражного суда.

Как подтвердили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии, иск связан с требованием возместить убытки из-за того, что компания долго не могла начать строительство на месте снесенного спорткомплекса.

– После принятия искового заявления к производству арбитражным судом и назначения даты судебного заседания мэрией города Новосибирска будет обеспечена явка в судебное заседание для пояснения правовой позиции, – уточнили в пресс-центре.

Предварительное судебное заседание назначили на 9 сентября.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске на месте спорткомплекса Soccer Arena на улице Писарева, 42 построят жилой дом.

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