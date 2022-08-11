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Происшествия11 августа 2022 5:57

В Новосибирске «Хонда» повисла задней частью на заборе после ДТП

Как сообщают очевидцы, никто не пострадал
Анастасия ХРОМЫХ
Попавшая в ДТП легковушка повисла задней частью на заборе в Новосибирске. Фото: АСТ-54

Попавшая в ДТП легковушка повисла задней частью на заборе в Новосибирске. Фото: АСТ-54

В четверг, 11 августа, в центре Новосибирска автомобиль марки «Хонда» повис на ограждении после ДТП. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».

Авария произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Каинской. «Хонда» при невыясненных обстоятельствах столкнулась с минивэном. После столкновения легковушка вылетела с дороги и наткнулась на ограждение.

− В результате задняя часть автомобиля повисла на заборе, − сообщили очевидцы ДТП.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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