В Новосибирске мальчик из окна многоэтажки обстрелял прохожих пластиковыми пульками

Хулиган обстрелял прохожих пластиковыми пульками. Фото: Типичный Дзержинский|Новосибирск.

В Дзержинском районе из окна дома на Адриена Лежена, 19 подросток открыл стрельбу из игрушечного пистолета по прохожим и домам. Об этом свидетели хулиганства рассказали в группе «Типичный Дзержинский. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

– Достаточно большая пулька прилетела в окно соседнего дома и ударила по стеклу. Может кто узнаёт своего, – рассказали очевидцы.

– Вообще не смешно, то водой из окна поливают, то помидоры бросают. Детишки развлекаются, – высказались в комментариях местные жители.

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