Видео с влетевшим в строительные леса BMW на Ипподромской появилось в соцсетях

Видео с влетевшим в строительные леса BMW появилось в соцсетях. Фото: стоп-кадр АСТ-54 / Спасатели МАСС.
В Новосибирске появилось видео с моментом утренней аварии с BMW, который на полной скорости влетел на участок ремонтных работ на улице Ипподромской. Очевидцы прислали видео в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, в ГИБДД объяснили, что водитель снес строительные леса. На опубликованных кадрах видно, как балки падают прямо на автомобиль.
У машины разбито лобовое стекло, дверь и бампер.
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