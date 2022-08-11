Видео с влетевшим в строительные леса BMW на Ипподромской появилось в соцсетях

Видео с влетевшим в строительные леса BMW появилось в соцсетях. Фото: стоп-кадр АСТ-54 / Спасатели МАСС.

В Новосибирске появилось видео с моментом утренней аварии с BMW, который на полной скорости влетел на участок ремонтных работ на улице Ипподромской. Очевидцы прислали видео в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в ГИБДД объяснили, что водитель снес строительные леса. На опубликованных кадрах видно, как балки падают прямо на автомобиль.

У машины разбито лобовое стекло, дверь и бампер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber