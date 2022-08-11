Водитель BMW снес строительные ограждения на участке ремонта улицы Ипподромской

В Новосибирске водитель BMW снес ограждения на Ипподромской. Фото: Спасатели МАСС.

Утром в четверг, 11 августа, на улице Ипподромской 36-летний водитель BMW влетел в огороженный участок ремонтных работ. Об этом рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– Прибыв на место ДТП, спасатели выяснили, что водитель автомобиля марки BMW выехал на полосу, где производился ремонт дороги, и снес металлические ограждения, – сообщили в службе.

У автомобиля разбиты стекло, дверь и бампер. Водитель не пострадал.

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