На День города в Искитиме справедливороссы пригласили скрипача Петра Лундстрема

Петр Лундстрем - один из самых виртуозных молодых скрипачей России. Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

13 августа в Новосибирской области состоится празднование 305-летия одного из старейших населенных пунктов региона - города Искитима. В этот день в Искитим прибудут множество почетных гостей, чтобы поздравить 50 тысяч жителей с Днем города. Одним из них станет Петр Лундстрем.

Петр Лундстрем - один из самых виртуозных молодых скрипачей России. В девятилетнем возрасте он стал лауреатом первой премии Международного конкурса скрипачей в Киеве. В 2005 году дебютировал с Пекинским государственным симфоническим оркестром в дуэте со своим отцом Леонидом Лундстремом в Beijing Forbidden City Hall.

Музыкант уже успел стать лауреатом международного конкурса скрипачей в Софии (Болгария), международного струнного конкурса в Харбине (Китай), а также обладателем третьей премии Всероссийского музыкального конкурса 2018 года.

Один из дедов виртуоза - Олег Лундстрем - известен как легендарный советский джазмен, лауреат Государственной премии РФ и народный артист РСФСР. Второй - Михаил Воскресенский - пианист, профессор Московской консерватории и народный артист РСФСР.

Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Официальное открытие Дня города состоится на большой сцене в искитимском парке культуры и отдыха имени И. В. Коротеева в 14.00. Вместе с представителями областной и муниципальной власти Сергей Шилов и Петр Лундстрем обратятся к горожанам с приветственным словом, а затем музыкант исполнит несколько специально подобранных композиций.

Заместитель председателя совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» также примет участие в церемонии награждения конкурса гражданских инициатив «ДОБРИ», а затем вместе с именитым скрипачом посетит несколько детских учреждений Искитима.