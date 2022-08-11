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Общество11 августа 2022 1:50

В Новосибирской области на 18 % снизилась просрочка по ипотеке

Жители региона задолжали больше миллиарда рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы просрочили больше миллиарда рублей по оплате ипотеки.

Новосибирцы просрочили больше миллиарда рублей по оплате ипотеки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Остаток задолженности по ипотеке у жителей Новосибирской области составил 1,13 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом эта сумма сократилась на 18 %. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант», проанализировав данные Центробанка.

Основную долю долгов составляют задолженности по ипотеке на вторичное жилье. Эта доля в Новосибирской области составила 84 %, за год она стала больше на 2 %.

В целом жители России просрочили ипотечную плату на 53,7 миллиарда рублей.

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