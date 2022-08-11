В Новосибирской области на 18 % снизилась просрочка по ипотеке

Новосибирцы просрочили больше миллиарда рублей по оплате ипотеки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Остаток задолженности по ипотеке у жителей Новосибирской области составил 1,13 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом эта сумма сократилась на 18 %. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант», проанализировав данные Центробанка.

Основную долю долгов составляют задолженности по ипотеке на вторичное жилье. Эта доля в Новосибирской области составила 84 %, за год она стала больше на 2 %.

В целом жители России просрочили ипотечную плату на 53,7 миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber