Рассказываем о пробках на утро четверга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске 11 августа 2022 года: сложно проехать по 1-му Мочищенскому шоссе и улице Кедровой из-за аварии. Стоит площадь Кирова, там тоже произошло ДТП. Пробки на улице Широкой, Станционной, Троллейной и на Бетонном переезде. Об этом сообщает «2ГИС».

Стоит Октябрьский мост и улица Большевистская. Водители встали в пробку на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали из-за сломавшейся машины. Затор на повороте с Ипподромской к площади Инженера Будагова.

Уровень пробок в Новосибирске оценивают в 5 баллов.

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