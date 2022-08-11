Работник автосервиса угнал «Ладу» клиента и врезался в фонарный столб под Новосибирском

Сотрудник автосервиса угнал авто у клиента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 34-летний работник СТО из Новосибирска угнал «Ладу» у клиента. По пути в Колыванский район он врезался в фонарные столбы и разбил автомобиль. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области, сотрудники ГИБДД заметили поврежденный автомобиль в селе Скала. Внутри находился угонщик.

– Предоставить документы на право собственности автомобиля мужчина не смог и пояснил, что сам он работает в станции технического обслуживания в Калининском районе города Новосибирска, а данный автомобиль ему пригнали 7 августа для того, чтобы он его отремонтировал, – рассказали в полиции.

Позже нашли потерпевшего, который написал заявление в полицию. Ему вернули разбитую машину.

Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ об угоне. Максимальный срок по этой статье – 5 лет лишения свободы. На время следствия угонщика отпустили под подписку о невыезде.

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