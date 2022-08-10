В Новосибирском зоопарке подросшие котята манулов не дают покоя своей маме

Котята уже подросли и ни минуты не сидят на месте. Фото: Кадр из видео\Роман Паулов

В зоопарке подрастают котята манулов. Их снял на видео новосибирец Роман Паулов. Сейчас малышам уже около двух месяцев.

Они активно проводят время на улице, исследуют свой вольер и не дают покоя своей маме-кошке. Котята то норовят залезть ей на голову, то поймать в «капкан» ее хвост.

У манула по кличке Мия родилось шестеро малышей. Фото: Кадр из видео\Роман Паулов

Для шестилетнего манула по кличке Мия это — первое материнство. Но, несмотря на все тяготы, она прекрасно справляется с шестью неугомонными пушистиками.

Кстати, одного из котят планируют назвать Снежинкой — в честь символа «Новогодней столицы России», которой Новосибирск станет в 2023 году.

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