Новосибирцы пожаловались на догхантеров, добавляющих отраву в мясо

Жители Заельцовского района Новосибирска пожаловались на догхантеров. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Жители Заельцовского района Новосибирска пожаловались на догхантеров. По словам горожан, от их рук уже пострадали несколько животных.

— На Галущака, 17 травят собак. Уже одну собаку прокапали от крысиного яда, еще троим было очень плохо с желудком, и это только те, о которых мы знаем, — цитирует местную жительницу паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Отраву добавляют в мясо. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Судя по снимкам, сделанным неравнодушгными сибиряками, отраву живодеры добавляют в куски мяса, которое разбрасывают по газонам, в надежде, что голодные животные не пройдут мимо.

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