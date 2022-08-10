Новосибирцы пожаловались на догхантеров, добавляющих отраву в мясо

Жители Заельцовского района Новосибирска пожаловались на догхантеров. Фото: "Инцидент Новосибирск"
Жители Заельцовского района Новосибирска пожаловались на догхантеров. По словам горожан, от их рук уже пострадали несколько животных.
— На Галущака, 17 травят собак. Уже одну собаку прокапали от крысиного яда, еще троим было очень плохо с желудком, и это только те, о которых мы знаем, — цитирует местную жительницу паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
Отраву добавляют в мясо. Фото: "Инцидент Новосибирск"
Судя по снимкам, сделанным неравнодушгными сибиряками, отраву живодеры добавляют в куски мяса, которое разбрасывают по газонам, в надежде, что голодные животные не пройдут мимо.
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