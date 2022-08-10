Завод по переработке нефти под Новосибирском признали банкротом

Нефтеперерабатывающий завод в Новосибирской области признали банкротом.
Фото: Николай ХИЖНЯК
Нефтеперерабатывающий завод в Новосибирской области признали банкротом. На этом настояла налоговая инспекция, подавшая иск в суд. Задолженность предприятия составляла 13,3 миллионов рублей.
Обращение в суд поступило еще в начале марта этого года, однако рассмотрение несколько раз откладывалось. Ответчик не отправлял своих представителей на заседание. 4 августа суд применил упрощенную процедуру банкротства.
Производство в отношении завода будет открыто на полгода, до 4 января 2023 года.
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