Погода в Новосибирске на 11 августа 2022 года: что обещают синоптики

В Новосибирске продолжается жара.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 11 августа 2022 года будет идеальной, теплой и солнечной. Об этом рассказали синоптики.
— Ночью температура в городе составит +14…+16 градусов, днем поднимется до +27…+29. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду днем и 5-10 метров в секунду ночью, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области температура поднимется до +30. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы.
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