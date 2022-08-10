В Новосибирске нашли пропавшего в метро 79-летнего мужчину

Пропавшего в метро 79-летнего мужчину нашли в Новосибирске. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске завершились поиски 79-летнего Геннадия Харитонова, который пропал в метро. Пенсионера нашли, рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Мужчина пропал 10 августа. Вместе с сопровождающим он находился в метро. По неудачному стечению обстоятельств сопровождающий зашел в вагон, и двери закрылись. Поезд уехал, а мужчина остался на платформе.

− Нам было известно, что мужчина разминулся со своим сопровождающим на станции метро «Речной вокзал». Мы отправили автономные группы на все станции метрополитена. Также организовали патрулирование рядом со входами в подземку, − рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских.

Во время патрулирования рядом с одной из станций мужчину нашли.

− С ним все хорошо. Он жив, здоров, − добавила руководитель поискового отряда.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в новосибирском метро пропал 79-летний мужчина в кепке.

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