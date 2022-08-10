Под Новосибирском сын украл у отца 400 тысяч рублей

Сын стащил деньги, когда никого не было дома. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В селе под Новосибирском у мужчины украли 400 тысяч рублей. Деньги вытащи из борсетки, спрятанной в доме. О крупной сумме денег знали только родственники. И как позже выяснилось, мужчину обокрал собственный сын.

— Подозреваемый отпер дом ключом стащил борсетку с деньгами. После он запер дверь и скрылся. Вытащив деньги из сумки, мужчина сжег ее. Часть похищенных денег он потратил на личные нужды, — пояснили в региональном МВД.

Дело возбудили по статье 158 УК РФ по статье за кражу. На время следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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