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Происшествия10 августа 2022 14:26

Под Новосибирском сын украл у отца 400 тысяч рублей

Деньги он стащил пока никого не было дома
Надежда КАСЬЯНОВА
Сын стащил деньги, когда никого не было дома.

Сын стащил деньги, когда никого не было дома.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В селе под Новосибирском у мужчины украли 400 тысяч рублей. Деньги вытащи из борсетки, спрятанной в доме. О крупной сумме денег знали только родственники. И как позже выяснилось, мужчину обокрал собственный сын.

— Подозреваемый отпер дом ключом стащил борсетку с деньгами. После он запер дверь и скрылся. Вытащив деньги из сумки, мужчина сжег ее. Часть похищенных денег он потратил на личные нужды, — пояснили в региональном МВД.

Дело возбудили по статье 158 УК РФ по статье за кражу. На время следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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