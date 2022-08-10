Стали известны подробности драки на Лескова в Новосибирске

Очевидица раскрыла подробности драки на Лескова в Новосибирске. Фото: кадр из видео / Инцидент Новосибирск

В Новосибирске на улице Лескова двое мужчин избили третьего. Это произошло во вторник, 9 августа. Подробностями инцидента с КП-Новосибирск поделилась одна из очевидиц.

− Я в окно увидела, что мужчины распивают спиртное. Когда я опять выглянула, они уже дрались. Из-за чего именно – не знаю, − рассказала местная жительница. – Вызвали полицию. Правоохранители приехали через час.

По словам сибирячки, избитый находился в плохом состоянии.

− Он еле-еле поднялся и пополз по стеночке, оставил на лавке телефон и кошелек. Ему скорая явно необходима была, − добавила очевидица.

Ранее в региональном МВД прокомментировали произошедшее. Они объяснили, что информацию об инциденте передали первому освободившемуся экипажу. На место выехали сотрудники полиции.

Ранее КП-Новосибирск писала, что очевидцы засняли драку на Лескова.

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