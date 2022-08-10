«На рассвете они невероятны»: новосибирский астроном снял грозные серебристые облака из окна поезда

Серебристые облака в Новосибирской области впечатлили астрономов. Фото: Предоставлено Анатолием Турцыным

Сибиряк Анатолий Турцын заснял серебристые облака перед рассветом в Чановском районе. Его видео опубликовали в паблике «AstroAlert» «ВКонтакте».

- Видео снимал 10 августа перед рассветом, около 04:40. Случайно получилось застать серебристые облака ночью на открытой местности, да еще и небо было чистым. Появление серебристых облаков невозможно предугадать: этим летом видел их 6 раз, – рассказал КП-Новосибирск астроном-любитель Анатолий Турцын.

Житель Барабинска добавил, что увлекается астрономией со школы, но работает в другой сфере. Астрономы похвалили автора видео – ему удалось занять впечатляющую картинку.

- В Новосибирской области сезон серебристых облаков длится с мая до середины августа. Это интересное атмосферное явление, когда ледяные частицы верхних слоев атмосферы подсвечиваются заходящим или восходящим солнцем, перед самым рассветом или сразу после заката. Серебристые облака возникают на 55 градусе широты в северной части горизонта, не следует путать их с Северным сиянием, – рассказал КП-Новосибирск сотрудник Новосибирского планетария Олег Кашин. – Их можно наблюдать даже из города, снимать таймлапс.

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