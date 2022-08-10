Пожар на складе с замороженными продуктами в Новосибирске потушили

В Новосибирске потушили пожар на складе с замороженными продуктами на улице Бетонная. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске потушили пожар на складе с замороженными продуктами на улице Бетонная. Напомним, ЧП случилось вечером в среду, 10 августа.

— Около часа потребовалось, чтобы остановить распространение огня и локализовать пожар на предварительной площади 725 квадратных метров. Ещё 20 минут ушло на ликвидацию открытого горения. Осложняло работу пожарных стремительное распространение огня по деревянным конструкциям здания. В ходе разведки помещений людей не обнаружили, информация о пострадавших не поступала, — сообщили в областном МЧС.

Причины пожара выяснят позже дознаватели МЧС. Фото: ГУ МЧС по НСО

Причины пожара выяснят позже дознаватели МЧС.

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