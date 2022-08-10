Беспрецедентно большое количество объектов: показатели строительства выросли в Новосибирской области

В Новосибирской области выросли показатели строительства жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области выросли показатели строительства жилья. О комплексном подходе при застройке территорий, выполнении показателей по вводу жилья, строительстве крупных инфраструктурных проектов и реализации национальных проектов рассказал и. О. Министра строительства региона Алексей Колмаков.

Как подчеркнул и. О министра, огромный пласт работы в строительной отрасли связан с реализацией национальных проектов. Для создания комфортной среды проживания для жителей региона Правительство Новосибирской области принимает участие в реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда». По плану в 2022 году предстоит ввести в эксплуатацию беспрецедентно большое количество объектов — 71 объект, из них 63 — в рамках нацпроектов.

— Этого удалось добиться благодаря системным мерам господдержки строительной отрасли со стороны областных властей и лично Губернатора Андрея Травникова — такие объемы строительства, особенно масштабных объектов, в Новосибирской области наблюдаются впервые в современной истории, — обратил внимание Алексей Колмаков.

И. О. Министра сообщил, что на сегодняшний день с опережением графика выполняются планы по вводу жилья в эксплуатацию. За первые семь месяцев 2022 года на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 1, 179 миллионов квадратных метров жилья, что на 39, 4% выше уровня 2021 года. К 2030 году планируется обеспечить ежегодный ввод не менее 2 миллионов 600 тысяч квадратных метров жилья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер