Мэрия предупредила о провале на улице Титова в Новосибирске

Возможная причина провала - дефект трубопровода. Фото: Мэрия Новосибирска

В мэрии Новосибирска прокомментировали провал на проезжей части на улице Титова в Ленинском районе. Просадка образовалась на участке от улицы Бийской до улицы Дукача.

— Возможная причина возникновения — нарушение целостности трубопровода ливневой канализации, пересекающей дорогу, — пояснили в муниципалитете.

Сейчас участок огражден. Вскоре специалисты осмотрят расположенный там ливневый коллектор.

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