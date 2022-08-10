Мэрия предупредила о провале на улице Титова в Новосибирске

Возможная причина провала - дефект трубопровода. Фото: Мэрия Новосибирска
В мэрии Новосибирска прокомментировали провал на проезжей части на улице Титова в Ленинском районе. Просадка образовалась на участке от улицы Бийской до улицы Дукача.
— Возможная причина возникновения — нарушение целостности трубопровода ливневой канализации, пересекающей дорогу, — пояснили в муниципалитете.
Сейчас участок огражден. Вскоре специалисты осмотрят расположенный там ливневый коллектор.
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