Самолет столкнулся с автотрапом в новосибирском аэропорту

После столкновения самолет пришлось заменить на другой. Фото: Иван ВИСЛОВ

В новосибирском аэропорту Толмачево автотрап врезался в самолет, когда отъезжал от него. Произошел инцидент 9 августа. Самолет должен был проследовать по маршруту «Новосибирск — Санкт-Петербург».

— При отъезде автотрапа произошло соприкосновение верхней платформы с фюзеляжем справа от двери. Осмотр показал две вмятины в пределах нормы, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Несмотря на то, что обошлось без серьезных повреждений, самолет решили заменить на другой. В телеграм-канале пояснили, что принадлежало воздушное судно авиакомпании S7.

Напомним, что весной с самолетом той же авиакомпании произошел похожий инцидент. В воздушное судно врезалась «ГАЗель» сервисной службы, водитель которой на секунду отвлекся от дороги. К счастью, обошлось без пострадавших.

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