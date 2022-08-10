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Общество10 августа 2022 11:58

В Новосибирской области ввод нового жилья идет с опережением графика

В регионе выросли объемы строительства
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области беспрецедентно выросли показатели строительства.

В Новосибирской области беспрецедентно выросли показатели строительства.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области беспрецедентно выросли показатели строительства. По плану в 2022 году предстоит ввести в эксплуатацию 71 объект. За первые семь месяцев этого года в регионе уже было введено в эксплуатацию 1, 179 миллионов квадратных метров жилья. Это на 39, 4% выше, чем в прошлом году.

— К 2030 году мы должны обеспечить ежегодный ввод не менее 2 миллионов 600 тысяч квадратных метров, что позволит улучшить жилищные условия около 70 тысяч семей, проживающих в регионе, — отметил и. О. Министра строительства региона Алексей Колмаков.

Кроме того, помимо жилых помещений, в регионе активно идет строительство крупных социальных объектов. В частности — новой ледовой арены, кампуса НГУ, детского реабилитационного центра и комплекса СКИФ.

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