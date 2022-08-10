В Новосибирске на станции «Спортивная» начали отделывать внешний фасад

К 30 сентября станция будет готова на 100%. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске строительство станции «Спортивная» вышло на финишную прямую. Капитальное строительство завершилось, на очереди внутренняя отделка стен, колонн и пола, установка оборудования. Также продолжается облицовка фасада станции металлическими панелями.

— Внешняя отделка фасада алюминиевыми панелями выполнена на 40%. Также решается вопрос и с новым остеклением галереи: от моста до станции все стекла уже заменены, рабочие приступают к замене стекол на второй части эстакады до улицы Горской и площади Лыщинского, — рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

По словам Локтя, строители столкнулись с некоторыми трудностями, и связаны они с работой метрополитена. Поэтому необходимо усилить ночные смены, чтобы не выбиваться из графика. Сдать же «Спортивную» планируют к 30 сентября.

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