В проект парка у нового ЛДС в Новосибирске добавились волейбольная площадка и памп-трек

Обустройство нового парка у нового ЛДС в Новосибирске завершится 30 сентября. Фото: Мэрия Новосибирска

Обустройство нового парка у нового ЛДС в Новосибирске завершится 30 сентября. После доработки проекта в парке появятся дополнительные спортивные локации, которых не было в первоначальном варианте. Ход работ оценил мэр Анатолий Локоть.

— В этом году мы должны запустить станцию метро «Спортивная» и парк, прилегающий к ЛДС. Это два важных для города объекта. На территории парка проведена большая работа, завезены гигантские объемы грунта, песка, создан уникальный рельеф, который позволил сохранить имеющуюся здесь растительность и обустроить инфраструктуру для отдыхающих. Центральная часть парка практически готова, плитка и асфальтовое покрытие уложены, формируются площадки под установку нестационарных объектов. В дальнейшем будут установлены малые архитектурные формы, светильники и другое оборудование. Всё это предстоит сделать к октябрю, чтобы парк мог принять первых посетителей, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Уже в ходе строительства парка были внесены изменения в проект. В честности: добавлены были волейбольная площадка и памп-трек. Существенно увеличился объем работ, в связи с чем выросла и стоимость проекта — на 23 %. Финансирование осуществляется из областного бюджета при участии средств городского бюджета.

По контракту все работы должны завершиться 30 октября 2022 года.

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