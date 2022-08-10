Появились фото с места пожара на складе в Новосибирске

На складе в Новосибирске произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по НСО
В среду, 10 августа, на складе в Кировском районе Новосибирска произошел пожар. В МЧС поделились фото с места происшествия.
Как ранее сообщили в МЧС, у двухэтажного административно-складского здания по улице Бетонная загорелась крыша. Спустя некоторое время произошло обрушение кровли.
Возгорание произошло в среду, 10 августа. Фото: ГУ МЧС России по НСО
− До прибытия пожарных 50 человек эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших нет, − уточнили в ведомстве.
В 17:45 пожарные ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составила 725 метров квадратных, сообщили в МЧС.
Пожарные ликвидировали открытое горение. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Ранее КП-Новосибирск писала, что левый берег Новосибирска заволокло черным дымом.
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