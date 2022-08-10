В Новосибирской области суд приговорил водителя, по чьей вине погобли два человека, к 4,5 годам колонии

Виновник ДТП пытался доказать, что страдает эпилепсией. Фото: ГИБДД по НСО

В Новосибирской области лихач получил срок за смерть двух мужчин в ДТП

Напомним, авария случилась 16 января 2020 года на улице Советской в городе Татарске. По данным ГИБДД, 40-летний водитель на Nissan AD c пассажиром мчался со скоростью свыше 83 км/ч, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «ВАЗ-21074». От удара 43-летний водитель «ВАЗ» получил тяжелые травмы и скончался через 10 дней в реанимации. Тяжело пострадала его жена, пассажирка «ВАЗ», получив переломы ребер, костей таза, сотрясение и повреждение легких. Пассажир Nissan попал в больницу с переломами ребер, костей ноги, множественным ушибами и ссадинами, тяжелой травмой головы. Вскоре он также скончался в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшие смерть и тяжкий вред здоровью двух и более человек». Водитель не признавал вину, пояснял, что потерял сознание за рулем. После ДТП врачи частной клиники обнаружили, что с 2019 года водитель страдал эпилепсией с нарушениями сознания, но не подозревал о болезни.

Однако судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у виновника ДТП нарушений психики, а заключение частной клиники суд признал «частным мнением». Адвокат виновника ДТП пытался обжаловать приговор, но повторная экспертиза признала: «подсудимый не страдал никаким расстройством, которое могло вызвать потерю сознания за рулем».

- Суд назначил виновнику 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года. В суде апелляционной инстанции после проведения этой экспертизы осуждённый поменял свою позицию и вину признал. Однако в целом приговор оставлен без изменения, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Суд также удовлетворил три иска родственников о компенсации морального вреда на 3,2 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.

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