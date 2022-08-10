После ранения пострадавший поймал попутку и уехал в больницу, а его приятели продолжили рыбачить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

36-летний Новосибирец получил ножом в спину во время рыбалки с друзьями. Произошло ЧП 9 августа на берегу Оби. Мужчина после ножевого ранения сам добрался до больницы, а уже медики вызвали полицию.

— Трое приятелей пошли на рыбалку. Там они выпили. В какой-то момент между пострадавшим и его 44-летним знакомым произошел конфликт, последний схватился за складной нож и единожды ударил, — рассказали в региональном МВД.

После ранения пострадавший поймал попутку и уехал в больницу. Двое его приятелей продолжили рыбачить, пока за одним из них не приехала полиция.

— У подозреваемого изъяли орудие преступления — складной нож. Дело возбудили по статье 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью». Решатся вопрос об избрании меры пресечения, — пояснили в ведомстве.

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