ВТБ в Новосибирской области удвоил выдачу кредитов наличными

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов. Условия программы позволяют переоформить свои действующие обязательства, объединить до шести кредитов в один, за счет более низкой процентной ставки или увеличения срока кредитования снизить свою платежную нагрузку до 50%. Также при необходимости возможно получение дополнительных средств на любые цели. Для рефинансирования у заемщика должна отсутствовать текущая просроченная задолженность, а сам кредит не должен быть ранее реструктурирован.

- С адаптацией к текущей экономической ситуации спрос на потребительские кредиты у жителей Новосибирской области стабильно растет. Взрывной рост показали продажи кредитов наличными в июле, когда объем выдач практически удвоился по сравнению с предыдущим месяцем. В этом году клиенты активно реализуют отложенные планы, несмотря на летний сезон. Это говорит о том, что заемщики уверены в завтрашнем дне и пользуются банковскими инструментами для решения финансовых задач. В свою очередь, банк, предлагая возможности кредитования, заботится о посильном уровне долговой нагрузки заемщиков, - отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.