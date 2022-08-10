Левый берег Новосибирска заволокло черным дымом

Дымом заволокло весь левый берег. Фото: АСТ-54
В Новосибирске очевидцы засняли огромный черный столб дыма. Гарью заволокло весь левый берег. А поднимается он со стороны Кировского района. Заметили дым днем в среду, 10 августа.
— Загорелось здание недалеко от рынка «Левобережный», — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
В региональном МЧС сообщили, что возгорание произошло в двухэтажном административно-складском здании по улице Бетонная.
— В 16:17 поступило сообщение, что горит кровля строения склада. Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 50 человек. Информация о пострадавших не поступала, — рассказали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что у склада обрушилась кровля. Предворительно площадь возгорания составила 150 квадратов. Пожарные продолжают бороться с огнём.
Напомним, что в прошлые выходные пожар произошел в ресторане Shalet. Выгорела площадь более 600 квадратов, обрушилась крыша. Пожарным понадобилось больше часа, что справиться с открытым огнем. К счастью, никто не пострадал.
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