В новосибирском Академгородке неизвестные бросили собаку у приюта

Неизвестные бросили собаку у приюта в Академгородке. Фото: Приют Академгородка

У одного из приютов Академгородка неизвестные бросили породистую собаку. В приюте не знают, что делать с животным, ведь свободных мест и рук у них нет.

Подкидыша обнаружили во вторник, 9 августа.

– Около 21:00 двое мужчин привели собаку к приюту, сняли с нее намордник и привязали в кустах, – рассказали в группе «Приют Академгородка».

Животное – помесь стаффа и питбуля.

– Приют трещит по швам, а вы породистых привязываете возле него?! – негодуют работники приюта.

Позже в комментариях написали, что собаку временно приютили. Остается надеяться, что ее дальнейшая судьба не будет печальной.

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