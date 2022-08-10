В новосибирском Академгородке неизвестные бросили собаку у приюта

Неизвестные бросили собаку у приюта в Академгородке. Фото: Приют Академгородка
У одного из приютов Академгородка неизвестные бросили породистую собаку. В приюте не знают, что делать с животным, ведь свободных мест и рук у них нет.
Подкидыша обнаружили во вторник, 9 августа.
– Около 21:00 двое мужчин привели собаку к приюту, сняли с нее намордник и привязали в кустах, – рассказали в группе «Приют Академгородка».
Животное – помесь стаффа и питбуля.
– Приют трещит по швам, а вы породистых привязываете возле него?! – негодуют работники приюта.
Позже в комментариях написали, что собаку временно приютили. Остается надеяться, что ее дальнейшая судьба не будет печальной.
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