В Новосибирске прошла акция по актуализации профилактики и лечения деменции у пожилых граждан

Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска организовал акцию по актуализации лечения деменции у пожилых новосибирцев. На акции состоялась благотворительная выдача раскрасок MED.

- Задача раскраски - предотвращение наступления деменции, которая является бичом современного мира. К сожалению, деменция поражает людей и не преклонного возраста, начиная от 40 лет, - рассказала «КП» - Новосибирск» начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева. - Мы раздали пока что 500 экземпляров. Через полгода посмотрим первые результаты и будем заказывать больший тираж.

Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Как утверждают разработчики, такая раскраска укрепляет когнитивные функции, а еще подходит для людей на предметной и ранней стадии деменции.

- Здесь присутствует элемент игры. Ты рисуешь, раскрашиваешь картинки и в то же время происходит тренировка памяти. В случае необходимости мы готовы напечатать столько раскрасок, сколько понадобится, - уточнил «Комсомолке» генеральный директор агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Помимо этого, на мероприятии новосибирцы смогли послушать две лекции. На первой Светлана Дума, врач-невропатолог, соразработчик раскраски, рассказала, что такое деменция, как с ней бороться и каким образом можно сохранить свой ум ясным как можно дольше. А вторая лекция была для врачей-неврологов и социальных работников.

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