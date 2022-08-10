Tele2 ускорила 4G-интернет в спальниках Новосибирска

Фото: предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Tele2 разместила дополнительные 4G-модули на окраинах: в жилмассиве Родники, микрорайонах Пашино, Сухой Лог и Западный. Это позволило перераспределить нагрузку на сеть и более эффективно использовать ее ресурсы. Также скорость мобильного интернета увеличили для жителей многоэтажных и частных домов в районе улиц Кропоткина, Тюленина, Народная, Литейная, Сухарная, 2-й Кирзавод, Немировича-Данченко, Самотечная, Пермская.

Оператор улучшил покрытие в Академгородке. Новую базовую станцию установили на улице Иванова: она обеспечивает жителей стабильной голосовой связью и быстрым интернетом. В поселке Геологов (Советский район) разместили дополнительный 4G-модуль для улучшения покрытия в районе улицы Боровая Партия.

Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Дополнительное оборудование мы разместили там, где горожане много «качают». Благодаря проведенным работам мы обеспечили в таких местах хороший запас емкости сети, чтобы наши клиенты всегда могли пользоваться мобильным интернетом на привычно высоких скоростях. Если быть точнее, с начала года в спальных районах Новосибирска мы увеличили емкость на 400 000 гигабайт - именно столько трафика пропускают наши новые базовые станции каждый месяц.