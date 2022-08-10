Сотрудников псевдомедцентра в Новосибирске осудят за липовые диагнозы на 14 миллионов рублей

Мошенникам удалось обмануть 98 человек на сумму более 14 миллионов рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске под суд пойдут пятеро сотрудников псевдомедцентра за липовые анализы. За три года им удалось обмануть 98 человек на сумму около 14 миллионов рублей. Их обвиняют по статье 159 УК РФ за мошенничество. Максимальный грозящий им срок — 10 лет тюрьмы и миллионный штраф.

— В 2018-2021 годах обвиняемые в псевдомедцентре имитировали оказания врачебных услуг. Они обследовали пациентов, выявляли у них якобы серьезные заболевания, которые нужно срочно лечить. Люди заключали с псевдомедцентром договоры на дорогостоящее лечение и оплачивали его, — рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве туточнили, что на имущество обвиняемых наложили арест на сумму около 9 миллионов рублей. Дело псевдомедработников направили в Заельцовский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер