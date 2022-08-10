Пропавшую в Самарской области 16-летнюю девочку ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут пропавшую 16-летнюю девочку. Фото: Бюро находок Новосибирска

В Самарской области без вести пропала 16-летняя Елизавета Желудкова. Девочка может находиться в Новосибирске, пишет «Бюро находок Новосибирска».

Местонахождение подростка неизвестно с 27 июля 2022 года.

Приметы девочки: рост 147 сантиметров, плотное телосложение, зелено-карие глаза, русые волосы, стрижка под каре.

Если вам что-нибудь известно о том, где сейчас может находиться Елизавета Желудкова, сразу же сообщите об этом волонтерам «Лизы Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или по единому номеру 112.

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