Пропавшую в Самарской области 16-летнюю девочку ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут пропавшую 16-летнюю девочку. Фото: Бюро находок Новосибирска
В Самарской области без вести пропала 16-летняя Елизавета Желудкова. Девочка может находиться в Новосибирске, пишет «Бюро находок Новосибирска».
Местонахождение подростка неизвестно с 27 июля 2022 года.
Приметы девочки: рост 147 сантиметров, плотное телосложение, зелено-карие глаза, русые волосы, стрижка под каре.
Если вам что-нибудь известно о том, где сейчас может находиться Елизавета Желудкова, сразу же сообщите об этом волонтерам «Лизы Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или по единому номеру 112.
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