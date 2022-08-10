Хакер-романтик оставил девушке из села в Новосибирской области приятное послание на Википедии

Программист-романтик оставил на Википедии послание подруге из Новосибирской области. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На странице села Боровое в Википедии появилось необычное послание. Знакомый одной из местных жительниц взломал сайт и вписал туда личное сообщение.

– Там живет Сашка, для нее я редактирую Википедию, – написал хакер между официальной информацией о селе.

Послание можно увидеть, загуглив название села.

Девушке Александре из Новосибирской области невероятно повезло – ее имя теперь есть в крупнейшей энциклопедии мира. Однако теперь каждая Саша из Борового будет думать, что у нее есть тайный воздыхатель.

По данным, указанным в статье, последний раз ее редактировали 2 августа в три часа ночи.

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