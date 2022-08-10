Новосибирского производителя пива обвинили в неуплате налогов на 195 миллионов рублей

В Новосибирске руководителя компании обвинили в неуплате налогов на 195 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске будут судить руководителя компании, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 195 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Обвиняемая – 43-летняя женщина, руководящая коммерческой организацией. Она предстанет перед судом за совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 199 УК РФ – «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере».

Следствие установило, что организация занималась производством и реализацией напитков, изготавливаемых на основе пива. Общий объем продукции составил более девяти миллионов литров.

– Женщина не предоставила в налоговый орган декларации по акцизу за несколько месяцев 2017 года, уклонившись тем самым от уплаты акцизов в общей сумме свыше 195 миллионов рублей, – рассказали в Следкоме.

По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество на сумму более 10 миллионов рублей. В ближайшее время уголовное дело передадут в суд.

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