Губернатор Новосибирской области оценил темпы уборочных работ на сельхозпредприятиях региона

В Новосибирской области приступили к уборке урожая. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Новосибирской области полным ходом идет уборка урожая. Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона, уже убрано 2,9 % зерновых и зернобобовых культур от общего объема – более 43,5 тысяч гектаров. По темпам уборки лидируют Сузунский и Маслянинский районы. Самыми урожайными районами стали Тогучинский и Ордынский.

– По состоянию на 9 августа заготовлено 262695 тонн сенажа (в кормовых единицах), сена – 102247 тонн, силоса – 546,7 тонн, – рассказали в пресс-службе.

План по заготовке травы для кормления скота выполнен на 78 %. Несколько районов уже успели его перевыполнить. Больше всего корма заготовили в Мошковском районе. За ним следуют Доволенский, Барабинский, Ордынский, Сузунский, Чулымский и Карасукский районы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил, как обстоят дела с уборочными работами в хозяйствах области. К примеру, в здвинском хозяйстве «Урюмское» корм заготовили уже в полном объёме. Сейчас трактористы скашивают и прессуют на лугах травы на сено.

– Глава региона пожелал всем новосибирским аграриям благоприятной погоды и хорошего урожая. В ходе рабочей поездки губернатора было отмечено, что системные меры господдержки АПК, принятые правительством Новосибирской области, позволяют успешно решать задачи всего комплекса сельскохозяйственных работ, – отметили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в хозяйствах Новосибирской области в этом году нужно будет собрать полтора миллиона гектаров урожая зерновых и зернобобовых культур. Из них более 350 тысяч гектаров – технические культуры. Овощи и картофель созрели на площади больше 4 тысяч гектаров.

В 2022 году посевные площади яровых культур в Новосибирской области увеличили на 108 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом. Общая посевная площадь возросла до 2 миллионов 390 тысяч гектаров. Это гораздо больший прирост, чем рассчитывали до начала посевной кампании.

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