Итальянец проехал 17 тысяч километров на велосипеде для встречи с биг-тещей в Новосибирской области

Итальянский велопутешественник пересек Африку и Азию, добравшись до Новосибирска. Фото: соцсети.

Итальянский экстремал Лоренцо Барона проехал путь из ЮАР через Африку и Азию в Россию на велосипеде. Неделю назад путешественник остановился в ауле Карасарт в Новосибирской области.

Путешественник оказался в гостях у родственников жены Айгуль из Якутии: навестил ее бабушку, которая приходится ему биг-тещей и свояченицу Гульзаду. Для этого он проехал более 10 тысяч километров в рамках велотрипа через Африку, Турцию, Казахстан и Россию.

Итальянский велопутешественник пересек Африку и Азию, добравшись до Новосибирска. Фото: соцсети.

- На 165 день я добрался до Айгуль, которая ждала меня на границе с Казахстаном. Каждый раз, когда я вижу ее после тысячи километров на ее велосипеде, я кажусь ей другим человеком. Она спросила меня, куда делся тот Лоренцо, которого она знала? К счастью, достаточно было принять душ, чтобы снова стать «самим собой», – написал Лоренцо Барона в facebook (соцсеть признана запрещенной на территории РФ).

Итальянский путешественник прославился на весь мир в 2020 году, проехав по самой северной в мире дороге в экстремальные морозы до -52 градусов. Путешественник преодолел три тысячи километров и назвал это выживанием. В январе 2019 года велосипедист проехал путь от Магадана до Якутска, а по пути домой через Байкал встретил подписчицу Айгуль и позвал ее замуж. 15 января 2020 года пара расписалась в Якутске.

- Зять приехал с дороги, мы его встречали, потчевали, спать уложили. Я его кормила мантами, пельменями. Мясом, картошечкой жареной- все ему понравилось. Русского он не знает, но дочка переводила и с английского, и с итальянского. Три дня всего побыл и поехал с дочкой в Новосибирск, регистрироваться в миграционной службе, – сообщила КП-Новосибирск бабушка жены Лоренцо Бароне Екатерина Топаевна.

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