Новосибирцы пожаловались на родителей, распивающих спиртное на детской площадке

Новосибирцев возмутили родители, распивающие спиртное на детской площадке. Фото: АСТ-54

Жителей Новосибирска возмутили родители, которые при своих детях распивали спиртное на детской площадке. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54».

Компанию заметили на улице Петухова.

- Какой день на детской площадке «родители» с детьми распивают спиртное, - отметили свидетели ситуации.

Судя по фото, там собралась большая компания. На снимке можно насчитать более восьми человек.

Спустя некоторое время на место направили участкового, чтобы он разобрался в происходящем.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в центре города парочку застали за непристойным занятием на детской площадке.

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