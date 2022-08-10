Новосибирцы пожаловались на родителей, распивающих спиртное на детской площадке

Новосибирцев возмутили родители, распивающие спиртное на детской площадке. Фото: АСТ-54
Жителей Новосибирска возмутили родители, которые при своих детях распивали спиртное на детской площадке. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54».
Компанию заметили на улице Петухова.
- Какой день на детской площадке «родители» с детьми распивают спиртное, - отметили свидетели ситуации.
Судя по фото, там собралась большая компания. На снимке можно насчитать более восьми человек.
Спустя некоторое время на место направили участкового, чтобы он разобрался в происходящем.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в центре города парочку застали за непристойным занятием на детской площадке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер