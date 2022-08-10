Шестилетняя девочка пострадала в массовой аварии в Новосибирске

В Новосибирске в ДТП пострадала 6-летняя девочка. Фото: АСТ-54.

В среду, 10 августа, стало известно о массовом ДТП на улице Хилокской. Водитель автомобиля Honda Fit нарушил правила и собрал аварию из двух «ГАЗелей», иномарок Nissan Almera и Mitsubishi Legnum. Как отмечают очевидцы в группе «АСТ-54», в ДТП пострадали мама и дочь, а двое водителей грузовиков остались без работы.

– В «Легнуме» находилась семья с тремя детьми. Пострадала девочка 6 лет, у которой зафиксированы ушибы и ссадины головы, а её мама получила многочисленные ушибы и ссадины по всему телу. Два мальчика (9 лет и 11 месяцев) отделались испугом. Водители «ГАЗелей» остались без авто и работы. Виновник не признаёт свою вину, очень важно найти свидетелей, – рассказывают в группе.

Инцидент произошел 4 августа, но в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска сообщили об этом только сейчас.

– Несовершеннолетний пассажир автомобиля Mitsubishi Legnum, девочка 2015 года рождения, была доставлена в лечебное учреждение, с предварительным диагнозом ушиб мягких тканей лба. Ребёнок находился в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сидении, – прокомментировали в ГИБДД.

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