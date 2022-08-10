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Происшествия10 августа 2022 6:09

В Новосибирске группы быстрого реагирования в июле выезжали на объекты 2174 раза

Дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ подвела итоги работы за прошедший месяц. Группы быстрого реагирования в июле осуществили 2 174 боевых выезда
Фото: предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

Фото: предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

На пульт централизованного наблюдения Агентства наибольшее количество тревожных сигналов в июле поступало от охранных сигнализаций - 1 562. По нажатию тревожных кнопок ГБР выезжали 493 раза за месяц, 101 раз сигналы поступали от автоматических пожарных сигнализаций, 18 раз за помощью новосибирцы обращались по телефону.

Как итог, бойцами ГБР и сотрудниками физической охраны в июле было пресечено 402 правонарушения, задержано и передано в полицию 200 граждан, их совершивших.

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за прошедший месяц предотвратили 209 нарушений общественного порядка, 193 попытки хищения и один пожар. С правоохранительными органами гвардейцы взаимодействовали в июле 112 раз.