Поймавший 11-киллограмовую щуку новосибирец рассказал секрет удачной рыбалки

Новосибирцы ловят крупных щук в Колыванском районе. Фото: Сергей МЕНЗЕЛИНЦЕВ.

Новосибирским рыбакам все чаще достаются крупные трофеи. Недавно новосибирец поймал «дельфина» – щуку весом в 12,4 килограмма, а сейчас рыболов Сергей Мензелинцев выловил зубастую красавицу на 11 килограммов и еще 9 щук. При этом вес самой мелкой составлял 6 кило. Он рассказал КП-Новосибирск, что рыбаки разгадали щучий секрет:

– Стали ловить на большие силиконовые приманки стабильно больших щук, – заявил Сергей Мензелинцев.

Как только «рыбка» коснется воды, щука тут же хватает ее, не оставляя ни секунды на размышления. Самое сложное начинается после – нужно удержать рыбину, чтобы она не сбежала.

Еще один «секрет» заключается в доброте новосибирцев. После фотографии с уловом они выпускают щуку обратно в Обь, чтобы кто-нибудь тоже смог порадоваться своей удаче.

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