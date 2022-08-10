В Новосибирске в четырех домах на Шлюзе отключили электричество

Рассказываем, почему отключили электричество на Шлюзе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 10 августа, жители улицы Русской в Советском районе пожаловались в редакцию КП-Новосибирск на внезапное отключение электричества. На карте систем жизнеобеспечения города не указаны ни плановые, ни аварийные работы.

Как сообщили КП-Новосибирск в управляющей компании домов, электричество отключили в 4 домах на Шлюзе. Региональные электрические сети проводят ремонтные работы.

Свет обещают вернуть к 14 часам.

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