В Новосибирске в четырех домах на Шлюзе отключили электричество

Рассказываем, почему отключили электричество на Шлюзе.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В среду, 10 августа, жители улицы Русской в Советском районе пожаловались в редакцию КП-Новосибирск на внезапное отключение электричества. На карте систем жизнеобеспечения города не указаны ни плановые, ни аварийные работы.
Как сообщили КП-Новосибирск в управляющей компании домов, электричество отключили в 4 домах на Шлюзе. Региональные электрические сети проводят ремонтные работы.
Свет обещают вернуть к 14 часам.
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