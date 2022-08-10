В Коченево под Новосибирском 34-летний мужчина погиб в горящей бане

В Коченево пожарные спасли человека и нашли труп в горящей бане. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В ночь на 10 августа в поселке Коченево под Новосибирском погиб 34-летний мужчина. Пожарные нашли его тело в горящей бане. Также сгорела пристройка и сарай, но специалисты МЧС не дали огню перейти на жилой дом.

Из дома успели выбежать трое взрослых и четверо детей. Еще одного человека спасли пожарные. Как сообщают в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

Специалисты МЧС справились с открытым огнем за 15 минут. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

– В одной из горящих построек личным составом дежурного караула обнаружен и спасен один человек. При проведении работ по поиску людей звеном газодымозащитной службы в горящей бане был обнаружен мужчина 1988 года рождения без признаков жизни, – рассказали в МЧС.

Пожарные ликвидировали открытое горение за 15 минут, затем еще полтора часа специалисты разбирали обломки построек и тушили остатки пожара. Общая площадь пожара составила 33 квадратных метра. Всего реагировали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

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