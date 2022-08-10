Надежность и безопасность: «Ростелеком» в Новосибирске удачно прошел тренировку по восстановлению сетей

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Практическая тренировка сил и средств основных операторов связи, осуществляющих производственную деятельность на территории Новосибирской области, проходила в Коченевском районе в мае этого года.

В ходе мероприятия был проведен смотр готовности аварийно-восстановительной бригады Новосибирского филиала «Ростелекома» по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах связи. Следуя легенде учений, специалисты компании определили место повреждения кабельной линии и устранили неисправность, а также продемонстрировали спайку волоконно-оптического кабеля. С поставленными задачами бригада «Ростелекома» справилась успешно.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Именно тренировки помогают отработать совместные действия ответственных сторон при возникновении чрезвычайных ситуаций. Это требуется для того, чтобы минимизировать последствия аварийных ситуаций и найти оптимальные пути их устранения, - уточнил Алексей Гайдамак, заместитель директора филиала - технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком. - Прошедшие учения доказали высокий технический потенциал нашей компании и профессионализм специалистов «Ростелекома».

Подобные тренировки под руководством Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области проводятся регулярно с 2017 года. В 2022 году запланировано три учебных мероприятия.