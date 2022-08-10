Стали известны подробности аварии с «Хёндэ», въехавшим в новосибирский киоск с мантами

Женщина-водитель не смотрела на дорогу, когда врезалась в киоск с мантами. Фото: ГИБДД Новосибирска.

За рулем автомобиля, который врезался в киоск с мантами, была 45-летняя женщина. Она отвлеклась и не заметила ларек прямо перед собой. Об этом рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Напомним, инцидент произошел в среду, 9 августа, на улице Фабричной. В 8:30 женщина на Hyundai Solaris Hatchback въехала прямо в киоск с мантами, в котором была продавец.

52-летняя женщина получила травмы. Ее увезли на скорой в больницу.

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